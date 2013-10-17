гугл на цей телефон каже що це спам і секс по телефону!!??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
гугл на цей телефон каже що це спам і секс по телефону!!??
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:55
Деталі тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:59
Критерии проверки Клиента:
1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;
2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;
3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;
4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).
5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;
6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:01
Как говорил Остап Ибрагимыч - "вы не в церкви, вас не обманут"
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:05
Вже обманули...пролонгували депо який без пролонгації...вийшло криво.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
не приходить смс для входа в Forward Online.
Оператор водафон.
Как у кого?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:22
postal-crazy
деколи в вайбер пуляють
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:27
Тітонька на тому кінці без шкандалю все вислухала, відповіла шо я не перший, кому не дзвонять. Все перевірила і призначила співбесіду у потрібному мені відділенні.
Скорінг до речі був досить прискіпливий, дзвонили родичу, другу і на роботу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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