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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3766376737683769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:на бесплатный 0-800-302-223

гугл на цей телефон каже що це спам і секс по телефону!!??
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:55

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:на бесплатный 0-800-302-223

гугл на цей телефон каже що це спам і секс по телефону!!??

Деталі тут
https://blanki-ua.com.ua/blank_zayav/22119/index.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:59

Критерии проверки Клиента:

1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;

2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;

3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;

4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).

5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;

6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....

:mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:01

  i-botanik написав:Дай Боже банку довголіття, але, якщо щось трапитьця, то в мене лише куценька довідка сумнівного змісту без номера і дати.

Как говорил Остап Ибрагимыч - "вы не в церкви, вас не обманут"
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:05

  mustbe написав:
  i-botanik написав:Дай Боже банку довголіття, але, якщо щось трапитьця, то в мене лише куценька довідка сумнівного змісту без номера і дати.

Как говорил Остап Ибрагимыч - "вы не в церкви, вас не обманут"

Вже обманули...пролонгували депо який без пролонгації...вийшло криво.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

не приходить смс для входа в Forward Online.
Оператор водафон.
Как у кого?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:22

postal-crazy

деколи в вайбер пуляють
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:27

  Квесторе_поверніться написав:Ukrprom2014, дякую за інфо куди дзвонити і чинити шкандаль.

Тітонька на тому кінці без шкандалю все вислухала, відповіла шо я не перший, кому не дзвонять. Все перевірила і призначила співбесіду у потрібному мені відділенні.
Скорінг до речі був досить прискіпливий, дзвонили родичу, другу і на роботу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:деколи в вайбер пуляють
перевірив- відсутні повідомлення
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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