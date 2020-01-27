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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:00
greenozon написав:
Критерии проверки Клиента:
1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;
2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;
3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;
4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).
5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;
6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....
Крім 3го, бувало мабуть усе
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27
chipmunk написав: greenozon написав:
Критерии проверки Клиента:
1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;
2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;
3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;
4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).
5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;
6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....
Крім 3го, бувало мабуть усе
При обращении за кредитом
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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