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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3767376837693770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 435
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
85
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 435
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Критерии проверки Клиента:

1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;

2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;

3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;

4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).

5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;

6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....

Крім 3го, бувало мабуть усе ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27

  chipmunk написав:
  greenozon написав:Критерии проверки Клиента:

1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;

2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;

3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;

4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).

5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;

6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....

Крім 3го, бувало мабуть усе ;)

При обращении за кредитом :shock: :?:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:33

  postal-crazy написав:не приходить смс для входа в Forward Online.
Оператор водафон.
Как у кого?

Заработало
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:49

Flamingo
ну да!

що ж, доспіваєм пісню до конца -

7) Несоответствие внешнего вида Клиента социальному статусу

8 ) Несоответствие региона прописки / адреса фактического проживания Клиента региону получения кредита.

9) Отсутствие каких-либо вопросов у Клиента (по срокам и способам погашения задолженности по кредиту, каналам погашения, наиболее удобно расположенным к дому)

10) Факт сопровождения Клиента третьими лицами.

11) Возникновение у Клиента трудностей при заполнении анкетных данных (неуверенное заполнение, взятие «тайм-аута»)

12) возникновение у Клиента трудностей в процессе подписания документов, предусмотренных процедурой предоставления банковских продуктов

:mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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