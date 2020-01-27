Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:00
greenozon написав:
Критерии проверки Клиента:
1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;
2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;
3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;
4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).
5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;
6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....
Крім 3го, бувало мабуть усе
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27
chipmunk написав: greenozon написав:
Критерии проверки Клиента:
1) Психологическое состояние Клиента (адекватность восприятия, необоснованное волнение либо агрессия;
2) Физиологическое состояние Клиента (алкогольное опьянение, наркотическое/токсическое опьянение, признаки инвалидности;
3) Наличие у Клиента татуировок на видимых частях тела, характерных для лиц, ранее отбывавших наказания в местах лишения свободы;
4) Несоответствие социального статуса Клиента, указанного в анкете, манере общения, особенностям речи (использование специфической лексики, жаргонных выражений и т.д.).
5) Несоответствие внешнего вида Клиента, указанной в анкете профессии, манере поведения, дохода;
6) Несоответствие внешнего вида Клиента стоимости товара....
Крім 3го, бувало мабуть усе
При обращении за кредитом
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo
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Додано: Пон 27 січ, 2020 23:33
postal-crazy написав:
не приходить смс для входа в Forward Online.
Оператор водафон.
Как у кого?
Заработало
Stringer
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Додано: Пон 27 січ, 2020 23:49
Flamingo
ну да!
що ж, доспіваєм пісню до конца -
7) Несоответствие внешнего вида Клиента социальному статусу
8 ) Несоответствие региона прописки / адреса фактического проживания Клиента региону получения кредита.
9) Отсутствие каких-либо вопросов у Клиента (по срокам и способам погашения задолженности по кредиту, каналам погашения, наиболее удобно расположенным к дому)
10) Факт сопровождения Клиента третьими лицами.
11) Возникновение у Клиента трудностей при заполнении анкетных данных (неуверенное заполнение, взятие «тайм-аута»)
12) возникновение у Клиента трудностей в процессе подписания документов, предусмотренных процедурой предоставления банковских продуктов
greenozon
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Додано: Вів 28 січ, 2020 00:58
Коллеги, подскажите по процентам КОКО кард дебетка. 15% годовых считаются каждый день или минимальная сумма на остаток в месяц?
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
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Додано: Вів 28 січ, 2020 01:18
anis написав:
А что в ней смущает? Сделали любую трату получили 100 за реф
Сделали первую от 100 и выше получили ещё +100 от поздравления банка и дальше по пунктам квеста идём на Грей, там любые суммы
Такой вопрос: Где в приложении можно посмотреть реферальную ссылку для привлечения?
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
Повідомлень: 67
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Додано: Вів 28 січ, 2020 06:50
ukrprom2014 написав:
Даю хинт тем, кому Форвард не перезванивает после перехода по реферальным ссылкам, выложенным в этом топике.
На следующий день, если не перезвонили, сами звоните на бесплатный 0-800-302-223 - это кредитный департамент и просите зарегистрировать вас
У меня сработало.
Рекомендую использовать эту ссыль:
http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
Эта надежная?
guntherhouse777
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:00
jurasja написав:
Где в приложении можно посмотреть реферальную ссылку для привлечения?
Нигде. Банк сам её пришлёт когда-нибудь.
guntherhouse777 написав:
Эта надежная?
Как все остальные, размещенные ранее
MASolomko
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:02
jurasja написав:
Коллеги, подскажите по процентам КОКО кард дебетка. 15% годовых считаются каждый день или минимальная сумма на остаток в месяц?
Кожний наступний за днем зарахування крім дня зняття коштів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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