Мой вопрос был как бы не у вам - я понял что все это критерии оценки заёмщика при обращении за кредитом, а к chipmunk - который написал что у него все эти признаки были. Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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