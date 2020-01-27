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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3768376937703771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 436
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
86
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 436
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:17

  greenozon написав:Flamingo
ну да!

Мой вопрос был как бы не у вам - я понял что все это критерии оценки заёмщика при обращении за кредитом, а к chipmunk - который написал что у него все эти признаки были. Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Эта надежная

http://lx4.me/c/FCtDnKyY
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:12

Отправил мониным приложением деньги на Коко дебет. Депозит с Коко дебет можно сразу пополнять?
andreyiskra
 
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