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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:12
Отправил мониным приложением деньги на Коко дебет. Депозит с Коко дебет можно сразу пополнять?
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andreyiskra
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:41
Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:46
С 8-го числа
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andreyiskra
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:19
Flamingo написав:
Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни
За кредиткою, інших кредитів не брав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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