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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3768376937703771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 436
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
86
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 436
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:17

  greenozon написав:Flamingo
ну да!

Мой вопрос был как бы не у вам - я понял что все это критерии оценки заёмщика при обращении за кредитом, а к chipmunk - который написал что у него все эти признаки были. Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Отправил мониным приложением деньги на Коко дебет. Депозит с Коко дебет можно сразу пополнять?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:46

С 8-го числа
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни

За кредиткою, інших кредитів не брав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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