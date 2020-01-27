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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3769377037713772>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:17

  greenozon написав:Flamingo
ну да!

Мой вопрос был как бы не у вам - я понял что все это критерии оценки заёмщика при обращении за кредитом, а к chipmunk - который написал что у него все эти признаки были. Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Отправил мониным приложением деньги на Коко дебет. Депозит с Коко дебет можно сразу пополнять?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:46

С 8-го числа
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вот я и спросил - были ли эти признаки при обращении за кредитом или вообще периодически по жизни

За кредиткою, інших кредитів не брав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:55

У меня был жесткий опрос минут 15 наверно, у сотрудника спросили ответственный ли я, а потом звонили маме, хотели и ее по второму кругу как меня, но она их послала - в результате оформил карту с кредитным лимитом 0 :)
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:08

  omb написав:У меня был жесткий опрос минут 15 наверно, у сотрудника спросили ответственный ли я, а потом звонили маме, хотели и ее по второму кругу как меня, но она их послала - в результате оформил карту с кредитным лимитом 0 :)

Вітальних 100 дають з кредитки з 0 ліміт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:16

Квесторе_поверніться Дали 80(100) за оформление, я кстати регался по твоей ссылке :)
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:21

omb ,а когда дали? Как вы увидели начисление? Через какое время транзакция прошла по выписке?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:22

  omb написав:Квесторе_поверніться Дали 80(100) за оформление, я кстати регался по твоей ссылке :)

Низький уклін і всіх гараздів.
Ваш покірний слуга.
Переживаю щоб дали ще і вітальних 100 грязними.
От не знаю чи з 0 ліміт дають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Квесторе_поверніться

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