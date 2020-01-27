omb написав:Квесторе_поверніться Дали 80(100) за оформление, я кстати регался по твоей ссылке
Велика подяка, Ви ще один доказ що http://lx4.me/c/FCtDnKyY працює. + 50 чи +100 грн грязними. СМС не підключати або переключити на пуш. На КОКОдебіт зразу закинути від 1300 (300 грн на трату реферальну від 100 грн) грн щоб не здирало 15 грн щомісячно. Прослідкувати щоб в оферті страхівочки не були підключені. Ну і основна фішка це найвищий прОцент на залишок власних коштів в банківській системі Неньки України.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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_PORT_UA написав:Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?
Реферальні 100 грн (80 чистими) дали на наступний день після того, як перша операція провелася по рахунку (платив в неділю, провелася по рахунку в понеділок ввечері). Прислали СМС і пуш про нарахування бонусу. А от вітальний бонус за першу покупку за кредитні на суму 100+ ще не отримав. Хто знає, коли його мають дати? 8-го числа?
_PORT_UA написав:Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?
Реферальні 100 грн (80 чистими) дали на наступний день після того, як перша операція провелася по рахунку (платив в неділю, провелася по рахунку в понеділок ввечері). Прислали СМС і пуш про нарахування бонусу. А от вітальний бонус за першу покупку за кредитні на суму 100+ ще не отримав. Хто знає, коли його мають дати? 8-го числа?
Поздравления банк рассылает с ежемесячным кешбеком, а по рефке, как пройдет по счету первая операция.
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