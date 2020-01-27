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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3769377037713772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:34

  omb написав:Квесторе_поверніться Дали 80(100) за оформление, я кстати регался по твоей ссылке :)

Велика подяка, Ви ще один доказ що http://lx4.me/c/FCtDnKyY
працює.
+ 50 чи +100 грн грязними.
СМС не підключати або переключити на пуш.
На КОКОдебіт зразу закинути від 1300 (300 грн на трату реферальну від 100 грн) грн щоб не здирало 15 грн щомісячно.
Прослідкувати щоб в оферті страхівочки не були підключені.
Ну і основна фішка це найвищий прОцент на залишок власних коштів в банківській системі Неньки України.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31889
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

Квесторе_поверніться Все сделано :)
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 131
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:36

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться Дали 80(100) за оформление, я кстати регался по твоей ссылке :)

Низький уклін і всіх гараздів.
Ваш покірний слуга.
Переживаю щоб дали ще і вітальних 100 грязними.
От не знаю чи з 0 ліміт дають.

Дають.
rollo
 
Повідомлень: 307
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Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:12

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?

Реферальні 100 грн (80 чистими) дали на наступний день після того, як перша операція провелася по рахунку (платив в неділю, провелася по рахунку в понеділок ввечері). Прислали СМС і пуш про нарахування бонусу. А от вітальний бонус за першу покупку за кредитні на суму 100+ ще не отримав. Хто знає, коли його мають дати? 8-го числа?
apostol
 
Повідомлень: 194
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Подякував: 634 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol, я 8 получал.
MASolomko
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Подякував: 84 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?

Реферальні 100 грн (80 чистими) дали на наступний день після того, як перша операція провелася по рахунку (платив в неділю, провелася по рахунку в понеділок ввечері). Прислали СМС і пуш про нарахування бонусу. А от вітальний бонус за першу покупку за кредитні на суму 100+ ще не отримав. Хто знає, коли його мають дати? 8-го числа?
Поздравления банк рассылает с ежемесячным кешбеком, а по рефке, как пройдет по счету первая операция.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:29

  MASolomko написав:apostol, я 8 получал.

Реферальные после активации карт, остальные после 8 числа следующего месяца.
Ещё раз спасибо всем, кто оформил карты по моим ссылкам в подписи
Stringer
 
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