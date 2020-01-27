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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3770377137723773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:37

  andreyiskra написав:Перевел с моно и пополнил депозит. Не карте сумма появилась сразу после пополнения, а в выписке пишет власни кошты - минус 47к. Будет ли какой-либо технический овердрафт?

Чи буде овер не знаю.
А чому не СЕПом кидали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Перевел с моно и пополнил депозит. Не карте сумма появилась сразу после пополнения, а в выписке пишет власни кошты - минус 47к. Будет ли какой-либо технический овердрафт?

Чи буде овер не знаю.
А чому не СЕПом кидали?

Ну почему не СЭПом как раз понятно - чтобы быстрее + (возможно) чтобы не тратить лимит Мони на СЭПы. А вот почему вы толкали Моней, а не тянули приложением Фарса - это и правда не понятно :shock: . Тогда бы тех.овера не было бы. А так почти наверняка будет
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлень: 3906
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:чтобы не тратить лимит Мони на СЭПы

Вроді тільки на юриків є ліміт в Моні.
Ну і СЕП день вдень. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31901
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:чтобы не тратить лимит Мони на СЭПы

Вроді тільки на юриків є ліміт в Моні.
Ну і СЕП день вдень. Ні?

Вроде да. Но есть банки в которых чтобы пополнить свой счет - надо использовать лимит СЭПа для юриков ;). Как тут не знаю, потому и написал "возможно".
По СЭПу "день в день" - Моня не безгрешен ;(. В Конце прошлого года придерживал денежки. Сейчас правда попустило. Но тот, кто однажды "обжегся на молоке"... Особенно если деньги гарантировано нужны именно сегодня - тогда СЭП от Мони у меня никак не в фаворе.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлень: 3906
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 823 раз.
 
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