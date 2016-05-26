Чи буде овер не знаю.
А чому не СЕПом кидали?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:37
Чи буде овер не знаю.
А чому не СЕПом кидали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:53
Ну почему не СЭПом как раз понятно - чтобы быстрее + (возможно) чтобы не тратить лимит Мони на СЭПы. А вот почему вы толкали Моней, а не тянули приложением Фарса - это и правда не понятно . Тогда бы тех.овера не было бы. А так почти наверняка будет
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вроді тільки на юриків є ліміт в Моні.
Ну і СЕП день вдень. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Вроде да. Но есть банки в которых чтобы пополнить свой счет - надо использовать лимит СЭПа для юриков . Как тут не знаю, потому и написал "возможно".
По СЭПу "день в день" - Моня не безгрешен ;(. В Конце прошлого года придерживал денежки. Сейчас правда попустило. Но тот, кто однажды "обжегся на молоке"... Особенно если деньги гарантировано нужны именно сегодня - тогда СЭП от Мони у меня никак не в фаворе.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:42
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:49
Може за теховер вони не наказують...слід поспостерігати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:53
В тарифах нет, в умовах тоже не нашла. Напишете результат практики?
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Написал в поддержку
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:19
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