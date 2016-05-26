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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3771377237733774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22

  proftpd66 написав:Бонусы 100грн+ идут если брать карту Коко-кредит. Но на дебит нету

мне скзали что если нету официального трудоустройства то карту не дадут. Так сказали. Даже нельзя Коко-кредит использовать как дебит.

На Коко-Кредит как дебит КБ до 1000грн, если за свои или за кредитные.

Корреспондент в USD: JP Morgan.
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA - нету в кор счетах. У Газа, Ощада, Аллы, Универсала - есть

Беріть три КОКО дебіт тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY
+50 грн грязними при оплаті 100грн, працює, перевірено. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:мне скзали что если нету официального трудоустройства то карту не дадут. Так сказали. Даже нельзя Коко-кредит использовать как дебит.

Або брешуть, або поміняли правила
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:24

  VASH написав:Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?

Відправляв в Комсу з Пишки після 15-00.
Грошенята прийшли на наступний день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:33

  VASH написав:Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?


Вот то миттєво с Привата, как то наводит на мысль что вы путаете что-то.
Ко всему прочему 26.01 был еще и выходной.
Смотрите внимательно на реквизиты. Весьма вероятно что где-то ошиблись.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:37

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:Бонусы 100грн+ идут если брать карту Коко-кредит. Но на дебит нету

мне скзали что если нету официального трудоустройства то карту не дадут. Так сказали. Даже нельзя Коко-кредит использовать как дебит.

На Коко-Кредит как дебит КБ до 1000грн, если за свои или за кредитные.

Корреспондент в USD: JP Morgan.
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA - нету в кор счетах. У Газа, Ощада, Аллы, Универсала - есть

Беріть три КОКО дебіт тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY
+50 грн грязними при оплаті 100грн, працює, перевірено. :)



я зарегистрировался, а что дальше карту получил на карте 0. Надо сделать покупку в в терминале первую. А как я сделаю покупку если 0 на карте? пополнить я могу потом сделать любую покупку от 100грн?

UPD:
Это для карты МС? я открыл VISA :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:49

proftpd66 Там платится за первую безналичную операцию от 100 грн, я просто пополнил карты на 101 гривну и по обоим все получил
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:А как я сделаю покупку если 0 на карте? пополнить я могу потом сделать любую покупку от 100грн?

Закинути на карту слід більше 1100 грн.
100 грн витрачаєте.
А 1000 має стирчати щоб абонка 15 грн не капала.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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