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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22
Беріть три КОКО дебіт тут
+50 грн грязними при оплаті 100грн, працює, перевірено.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Або брешуть, або поміняли правила
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:24
Відправляв в Комсу з Пишки після 15-00.
Грошенята прийшли на наступний день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:33
Вот то миттєво с Привата, как то наводит на мысль что вы путаете что-то.
Ко всему прочему 26.01 был еще и выходной.
Смотрите внимательно на реквизиты. Весьма вероятно что где-то ошиблись.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:37
я зарегистрировался, а что дальше карту получил на карте 0. Надо сделать покупку в в терминале первую. А как я сделаю покупку если 0 на карте? пополнить я могу потом сделать любую покупку от 100грн?
UPD:
Это для карты МС? я открыл VISA
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:49
proftpd66 Там платится за первую безналичную операцию от 100 грн, я просто пополнил карты на 101 гривну и по обоим все получил
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Закинути на карту слід більше 1100 грн.
100 грн витрачаєте.
А 1000 має стирчати щоб абонка 15 грн не капала.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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