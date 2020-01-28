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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3773377437753776>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:А как я сделаю покупку если 0 на карте? пополнить я могу потом сделать любую покупку от 100грн?

Закинути на карту слід більше 1100 грн.
100 грн витрачаєте.
А 1000 має стирчати щоб абонка 15 грн не капала.

Та досить вже дезу постити, до кінця лютого амністія, бо КОКО фрі пролонгували: https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_FREE.pdf
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2150
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:29

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:А как я сделаю покупку если 0 на карте? пополнить я могу потом сделать любую покупку от 100грн?

Закинути на карту слід більше 1100 грн.
100 грн витрачаєте.
А 1000 має стирчати щоб абонка 15 грн не капала.

Та досить вже дезу постити, до кінця лютого амністія, бо КОКО фрі пролонгували: https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_FREE.pdf
подтверждаю, мне отдельно при активации это напомнили
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 136
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:30

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:А как я сделаю покупку если 0 на карте? пополнить я могу потом сделать любую покупку от 100грн?

Закинути на карту слід більше 1100 грн.
100 грн витрачаєте.
А 1000 має стирчати щоб абонка 15 грн не капала.

Та досить вже дезу постити, до кінця лютого амністія, бо КОКО фрі пролонгували: https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_FREE.pdf

В Ахції бере тільки 3 типи карт.
МС іменна не бере. Так шо на всякий пожарний хай 1000 лежить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Там платится за первую безналичную операцию от 100 грн, я просто пополнил карты на 101 гривну и по обоим все получил

Как пополняли? СЕП или p2p?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:Та досить вже дезу постити


крутий хук спамерам підмишку :)
зачот
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:53

  greenozon написав:
  kreuz написав:Та досить вже дезу постити


крутий хук спамерам підмишку :)
зачот

Мені ця відповідь більше сподобалась :)
  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:+50 грн грязними при оплаті 100грн, працює, перевірено. :)
Посилання некошерне у Вас :( Знайшов посилання, за яким на наступний день після оплати на 17,60 грн дали +50 грн брутто :P
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:59

Slx, дівчата в відділенні взагалі радять на 150 грн платити з КОКокарти...може ім з цієї суми бонус який капає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01

  Квесторе_поверніться написав:Slx, дівчата в відділенні взагалі радять на 150 грн платити з КОКокарти...може ім з цієї суми бонус який капає?

Може й капає... А може вони просто запам'ятали одну акцію минулих років і на усі схожі акції старі умови повторюють - хто їх знає.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ramaz написав:Как пополняли? СЕП или p2p?
Я поповнював через мобільний додаток банку, але СЕП і P2P теж підійде.

ps Замовляв міні-виписку через Telegram-бот і там були записи з виписки щодо зміни PIN, перевірки балансу. Тому краще після активації картки зробити оплату через POS-термінал, а потім уже й PIN міняти тощо.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

За доставку газа как оплачивать, по реквизитам? В шаблонах только за спожитий газ.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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