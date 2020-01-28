Та досить вже дезу постити, до кінця лютого амністія, бо КОКО фрі пролонгували:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:59
Та досить вже дезу постити, до кінця лютого амністія, бо КОКО фрі пролонгували:
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:29
подтверждаю, мне отдельно при активации это напомнили
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:30
В Ахції бере тільки 3 типи карт.
МС іменна не бере. Так шо на всякий пожарний хай 1000 лежить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:53
Мені ця відповідь більше сподобалась
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:59
Slx, дівчата в відділенні взагалі радять на 150 грн платити з КОКокарти...може ім з цієї суми бонус який капає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я поповнював через мобільний додаток банку, але СЕП і P2P теж підійде.
ps Замовляв міні-виписку через Telegram-бот і там були записи з виписки щодо зміни PIN, перевірки балансу. Тому краще після активації картки зробити оплату через POS-термінал, а потім уже й PIN міняти тощо.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
За доставку газа как оплачивать, по реквизитам? В шаблонах только за спожитий газ.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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