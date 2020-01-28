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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3773377437753776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:16

  MASolomko написав:
  VASH написав:26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). ...гроші не зараховані на рахунок...
Надайте реквізити, за яким робили платіж.

Написав листи до обох банків, додав скрін-шоти платіжних документів. Тепер чекаю. Добре що кинув невелику суму (близько 150 грн), хотів зробити кілька переказів по 5000 грн. Тоді б було досить проблемно...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:36

  VASH написав:
  MASolomko написав:
  VASH написав:26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). ...гроші не зараховані на рахунок...
Надайте реквізити, за яким робили платіж.

Написав листи до обох банків, додав скрін-шоти платіжних документів. Тепер чекаю. Добре що кинув невелику суму (близько 150 грн), хотів зробити кілька переказів по 5000 грн. Тоді б було досить проблемно...

Про 3 дні не казали?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:54

  Квесторе_поверніться написав:Про 3 дні не казали?


Ще попереду, і 3, і 5, і 30, і 55 днів.

В мене вже шукають 12 днів (А-банк - ТАС, 14999 грн)... :evil: :cry:

P.S. Сьогодні вже і в НБУ написав...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:04

  anis написав:
apostol написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья снова вопрос по кредитке, в общем сделал первую покупку на 100+грн.Смс про начисления бонусов не пришло. По выписке нет обновлений информации. Подскажите, по вашей практике как скоро обновится выписка и когда начислятся реферальный и приветственный бонус?

Реферальні 100 грн (80 чистими) дали на наступний день після того, як перша операція провелася по рахунку (платив в неділю, провелася по рахунку в понеділок ввечері). Прислали СМС і пуш про нарахування бонусу. А от вітальний бонус за першу покупку за кредитні на суму 100+ ще не отримав. Хто знає, коли його мають дати? 8-го числа?
Поздравления банк рассылает с ежемесячным кешбеком, а по рефке, как пройдет по счету первая операция.


Интересно, мне почему-то 40.25 грн начислили.... Обокрали :roll: Или то на кредитку дают 80 грн, а на дебетку 40? :)
Востаннє редагувалось jurasja в Вів 28 січ, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

jurasja, это похоже за оформление КОКО-дебет. 50 грн –19,5% = 40,25 грн
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:23

  MASolomko написав:jurasja, это похоже за оформление КОКО-дебет. 50 грн –19,5% = 40,25 грн

Спасибо! Так и есть
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:36

  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?

Да но этого может быть не достаточно... Кроме этого у Вас должны быть включено в отделении (или через ГЛ) - смс-информирование по карте (то что платное по тарифам, но при переходе на пуши становится бесплатным). Если Вы в отделении или через горячку смс отключали - то подключить чисто в приложении скорее всего ничего не удастся (у меня не получилось)
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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