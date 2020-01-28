Написав листи до обох банків, додав скрін-шоти платіжних документів. Тепер чекаю. Добре що кинув невелику суму (близько 150 грн), хотів зробити кілька переказів по 5000 грн. Тоді б було досить проблемно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:16
Написав листи до обох банків, додав скрін-шоти платіжних документів. Тепер чекаю. Добре що кинув невелику суму (близько 150 грн), хотів зробити кілька переказів по 5000 грн. Тоді б було досить проблемно...
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:36
Про 3 дні не казали?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:54
Ще попереду, і 3, і 5, і 30, і 55 днів.
В мене вже шукають 12 днів (А-банк - ТАС, 14999 грн)...
P.S. Сьогодні вже і в НБУ написав...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:04
Интересно, мне почему-то 40.25 грн начислили.... Обокрали Или то на кредитку дают 80 грн, а на дебетку 40?
Востаннє редагувалось jurasja в Вів 28 січ, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
jurasja, это похоже за оформление КОКО-дебет. 50 грн –19,5% = 40,25 грн
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:23
Спасибо! Так и есть
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:36
Да но этого может быть не достаточно... Кроме этого у Вас должны быть включено в отделении (или через ГЛ) - смс-информирование по карте (то что платное по тарифам, но при переходе на пуши становится бесплатным). Если Вы в отделении или через горячку смс отключали - то подключить чисто в приложении скорее всего ничего не удастся (у меня не получилось)
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