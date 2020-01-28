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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3774377537763777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:09

  vpchelko написав:Интернет банкинг сегодня подставил
Попросили помочь, скинуть 400грн на карту приватбанка (универсалка).
Сегодня операций не совершал.
Карта Коко Дебетной, баланс больше 4000грн:
мобильное приложение - отказ, 3 раза подряд.
веб приложение - отказ, ошибка вообще бред (что-то вроде "неправильный номер карты").
Пришось идти к ближайшему терминалу привата... (приват пробивает верно ФИО получателя)

Так термінал з комісією.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:07

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:+50 грн грязними при оплаті 100грн, працює, перевірено. :)
Посилання некошерне у Вас :( Знайшов посилання, за яким на наступний день після оплати на 17,60 грн дали +50 грн брутто :P

Подтверждаю.
MASolomko использовал самую-самую кошерную ссылку (мою), за что ему большое спасибо )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:11

Квесторе_поверніться
Через свою универсалку привата прокидывал, снял кеш с коко (дебетки), пополнил универсалку (нулевой баланс был)
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 29 січ, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:13

  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?

В загальних налаштуваннях так, а в налаштуваннях картки має бути увімкнуто SMS, тобто і там, і там перемикач має бути у стані ON.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?

Да но этого может быть не достаточно... Кроме этого у Вас должны быть включено в отделении (или через ГЛ) - смс-информирование по карте (то что платное по тарифам, но при переходе на пуши становится бесплатным). Если Вы в отделении или через горячку смс отключали - то подключить чисто в приложении скорее всего ничего не удастся (у меня не получилось)

Мені після звернення в КЦ поремонтували, ще й зворотній зв'язок аж двічі надали, потім в додатку номер прописав і все запрацювало.

А Ви ще не порішали хіба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 10.12.07
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