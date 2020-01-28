vpchelko написав:Интернет банкинг сегодня подставил Попросили помочь, скинуть 400грн на карту приватбанка (универсалка). Сегодня операций не совершал. Карта Коко Дебетной, баланс больше 4000грн: мобильное приложение - отказ, 3 раза подряд. веб приложение - отказ, ошибка вообще бред (что-то вроде "неправильный номер карты"). Пришось идти к ближайшему терминалу привата... (приват пробивает верно ФИО получателя)
Так термінал з комісією.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?
В загальних налаштуваннях так, а в налаштуваннях картки має бути увімкнуто SMS, тобто і там, і там перемикач має бути у стані ON.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що для безкоштовних пуш-повідомлень потрібно в додатку активувати повзунок Дозволити основні отримання системних повідомленнь від Форвард банку?
Да но этого может быть не достаточно... Кроме этого у Вас должны быть включено в отделении (или через ГЛ) - смс-информирование по карте (то что платное по тарифам, но при переходе на пуши становится бесплатным). Если Вы в отделении или через горячку смс отключали - то подключить чисто в приложении скорее всего ничего не удастся (у меня не получилось)
Мені після звернення в КЦ поремонтували, ще й зворотній зв'язок аж двічі надали, потім в додатку номер прописав і все запрацювало.
А Ви ще не порішали хіба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...