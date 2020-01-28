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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3775377637773778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Basilio2020 написав:перевів з коко дебет на коко кредит

В інтернет банку Фарса?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Basilio2020 написав:і потрапив на "Сплата процентів по кредитному договору"


власний досвід (свої граблі) - він самий цінний, колего!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:58

  kreuz написав:А Ви ще не порішали хіба?

Через горячку подключил смс, ну и ползунок по пушам перевел в состояние ОN. Так что "порешал"
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq ; - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 ; - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03

  Basilio2020 написав:
  andreyiskra написав:
  andreyiskra написав:Написал в поддержку

Перезвонили и сказали что ни каких штрафных санкций не предусметренно. (Если это точно дебетная карта). Завтра сумма проведется и отобразится как погашение кредита.


схоже з кредиткою не так святково, перевів з коко дебет на коко кредит, сплатив за послугу і потрапив на "Сплата процентів по кредитному договору"

По кредитке в тарифах явно прописано
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
16.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий
період не поширюється 48%
    +50 грн
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  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:13

Basilio2020
У товарища который по рабочей ссылке на акцию Форварда получил карту, случай был.
Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард.
Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой!
Ну а че, на ней же debit написано!
Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К.
Вроде пока 48% годовых не насчитали.
Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:17

  ukrprom2014 написав:Basilio2020
У товарища который по рабочей ссылке на акцию Форварда получил карту, случай был.
Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард.
Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой!
Ну а че, на ней же debit написано!
Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К.
Вроде пока 48% годовых не насчитали.
Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет :)

ІБ Фарса яким макаром буде день в день?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:20

  ukrprom2014 написав:
Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой!
Ну а че, на ней же debit написано!


Погарячился он когда одинаковые пины установил для дебетной и кредитной.
Всегда разделяю их.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:22

  Aps написав:
  ukrprom2014 написав:
Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой!
Ну а че, на ней же debit написано!


Погарячился он когда одинаковые пины установил для дебетной и кредитной.
Всегда разделяю их.

Ше і дальтонік...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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