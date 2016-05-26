Basilio2020 написав:перевів з коко дебет на коко кредит
В інтернет банку Фарса?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Перезвонили и сказали что ни каких штрафных санкций не предусметренно. (Если это точно дебетная карта). Завтра сумма проведется и отобразится как погашение кредита.
схоже з кредиткою не так святково, перевів з коко дебет на коко кредит, сплатив за послугу і потрапив на "Сплата процентів по кредитному договору"
По кредитке в тарифах явно прописано
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості: 16.1. протягом пільгового періоду 0,001% 16.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється 48%
Basilio2020 У товарища который по рабочей ссылке на акцию Форварда получил карту, случай был. Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард. Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой! Ну а че, на ней же debit написано! Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К. Вроде пока 48% годовых не насчитали. Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014 написав:Basilio2020 У товарища который по рабочей ссылке на акцию Форварда получил карту, случай был. Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард. Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой! Ну а че, на ней же debit написано! Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К. Вроде пока 48% годовых не насчитали. Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет
ІБ Фарса яким макаром буде день в день?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ukrprom2014 написав: Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой! Ну а че, на ней же debit написано!
Погарячился он когда одинаковые пины установил для дебетной и кредитной. Всегда разделяю их.
Ше і дальтонік...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.