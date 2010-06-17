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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3776377737783779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:37

  omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.

Мудро.
Якщо є кредитка КОКО з лімітом...або компенсатори з кишмишем в інших банках.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31945
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Basilio2020 написав:перевів з коко дебет на коко кредит

В інтернет банку Фарса?

Так.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 417
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:42

Ukrprom2014, звідки знаєте?
Яким макаром був переказ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31945
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3776377737783779
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