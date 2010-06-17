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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3776377737783779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 437
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
91
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 437
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:37

  omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.

Мудро.
Якщо є кредитка КОКО з лімітом...або компенсатори з кишмишем в інших банках.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Basilio2020 написав:перевів з коко дебет на коко кредит

В інтернет банку Фарса?

Так.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:42

Ukrprom2014, звідки знаєте?
Яким макаром був переказ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31950
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:27

Добрый день. Возникла ситуация. Изначально по кредитке было отключено смс информирование. Сегодня позвонил на горячку попросил включить смс и сразу же в приложении изменил ползунок для включения пушей. Через 15 минут сделал покупку, пуш не пришел. Через полчаса снова сделал покупку и тут...пришло смс сообщение.Какого? Это теперь снимут абонплату за смс? Почему такое могло произойти?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:30

_PORT_UA
Сразу? Серьёзно? Вы думаете оно мгновенно включается?
ИМХО надо было дождаться пока СМС станет включенным в приложении. Например, при получении карты оно включалось аж после полуночи....
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:49

Vorlon ,на горячке девушка оператор сказала,что после того как она подключила смс информирование нужно сразу перевести ползунок с пушами в приложении в активное состояние,оно активируется и можно пользоваться. По факту не так получилось. С кого теперь требовать,если таки за смс информирование прийдёт абонка?
Местному оф.преду стоит написать?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:53

  _PORT_UA написав:Vorlon ,на горячке девушка оператор сказала,что после того как она подключила смс информирование нужно сразу перевести ползунок с пушами в приложении в активное состояние,оно активируется и можно пользоваться. По факту не так получилось. С кого теперь требовать,если таки за смс информирование прийдёт абонка?
Местному оф.преду стоит написать?

Абонка не повинна би прийти...пуш щось не зафоричив тому СМС прийшло...та скільки тієї абонки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.
Если Мастер и есть nfc смарт можно и в акции поучаствовать!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Anadonta написав:Всем доброе утро!
Сегодняшние траты должны успеть провестись январем или уже не факт?
Если вы про кешбек переживаете он по дате авторизации идёт
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:31

  anis написав:
Anadonta написав:Всем доброе утро!
Сегодняшние траты должны успеть провестись январем или уже не факт?
Если вы про кешбек переживаете он по дате авторизации идёт

Нараховується чи виплачується?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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