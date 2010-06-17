Мудро.
Якщо є кредитка КОКО з лімітом...або компенсатори з кишмишем в інших банках.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:37
Мудро.
Якщо є кредитка КОКО з лімітом...або компенсатори з кишмишем в інших банках.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:39
Так.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:42
Ukrprom2014, звідки знаєте?
Яким макаром був переказ?
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:27
Добрый день. Возникла ситуация. Изначально по кредитке было отключено смс информирование. Сегодня позвонил на горячку попросил включить смс и сразу же в приложении изменил ползунок для включения пушей. Через 15 минут сделал покупку, пуш не пришел. Через полчаса снова сделал покупку и тут...пришло смс сообщение.Какого? Это теперь снимут абонплату за смс? Почему такое могло произойти?
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:30
_PORT_UA
Сразу? Серьёзно? Вы думаете оно мгновенно включается?
ИМХО надо было дождаться пока СМС станет включенным в приложении. Например, при получении карты оно включалось аж после полуночи....
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:49
Vorlon ,на горячке девушка оператор сказала,что после того как она подключила смс информирование нужно сразу перевести ползунок с пушами в приложении в активное состояние,оно активируется и можно пользоваться. По факту не так получилось. С кого теперь требовать,если таки за смс информирование прийдёт абонка?
Местному оф.преду стоит написать?
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:53
Абонка не повинна би прийти...пуш щось не зафоричив тому СМС прийшло...та скільки тієї абонки.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если вы про кешбек переживаете он по дате авторизации идёт
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:31
Нараховується чи виплачується?
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