RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3777377837793780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 438
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 438
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:43

  vollena71 написав:
  Basilio2020 написав:
схоже з кредиткою не так святково, перевів з коко дебет на коко кредит, сплатив за послугу і потрапив на "Сплата процентів по кредитному договору"

По кредитке в тарифах явно прописано
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
16.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий
період не поширюється 48%


та ото ж, у виписці це зарахування написано після "Сплата відсотків", мабуть, тому що в суботу переказ робив, а раніше не потрапляв, тому що кредиткою не платив, а зараз на кешбек повівся - на дебетці кешбек ліміт вже
Basilio2020
 
Повідомлень: 195
З нами з: 15.02.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:
Anadonta написав:Всем доброе утро!
Сегодняшние траты должны успеть провестись январем или уже не факт?
Если вы про кешбек переживаете он по дате авторизации идёт

Нараховується чи виплачується?
Зачисление конечно, выплаты за весь предыдущий месяц 8го числа
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3777377837793780
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, MASolomko, uaprofi і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1523, 1524, 1525
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15249 2107701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 17:08
lubarec
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 249, 250, 251
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2500 470662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 16:38
la9
РВС Банк 1 ... 27, 28, 29
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
280 42461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 16:11
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15250)
29.01.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.