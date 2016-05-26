Basilio2020 написав: схоже з кредиткою не так святково, перевів з коко дебет на коко кредит, сплатив за послугу і потрапив на "Сплата процентів по кредитному договору"
По кредитке в тарифах явно прописано
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості: 16.1. протягом пільгового періоду 0,001% 16.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється 48%
та ото ж, у виписці це зарахування написано після "Сплата відсотків", мабуть, тому що в суботу переказ робив, а раніше не потрапляв, тому що кредиткою не платив, а зараз на кешбек повівся - на дебетці кешбек ліміт вже