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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3777377837793780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 438
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
87
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 438
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:43

  vollena71 написав:
  Basilio2020 написав:
схоже з кредиткою не так святково, перевів з коко дебет на коко кредит, сплатив за послугу і потрапив на "Сплата процентів по кредитному договору"

По кредитке в тарифах явно прописано
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму
понадлімітної заборгованості:
16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
16.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий
період не поширюється 48%


та ото ж, у виписці це зарахування написано після "Сплата відсотків", мабуть, тому що в суботу переказ робив, а раніше не потрапляв, тому що кредиткою не платив, а зараз на кешбек повівся - на дебетці кешбек ліміт вже
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:
Anadonta написав:Всем доброе утро!
Сегодняшние траты должны успеть провестись январем или уже не факт?
Если вы про кешбек переживаете он по дате авторизации идёт

Нараховується чи виплачується?
Зачисление конечно, выплаты за весь предыдущий месяц 8го числа
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:12

  anis написав:
omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.
Если Мастер и есть nfc смарт можно и в акции поучаствовать!

Можно и дебетку подвязать к ГПей? И также прийдёт бонус в 50грн.при оплате?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA написав:
  anis написав:
omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.
Если Мастер и есть nfc смарт можно и в акции поучаствовать!

Можно и дебетку подвязать к ГПей? И также прийдёт бонус в 50грн.при оплате?
Можно! Даже нужно!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:19

  anis написав:
_PORT_UA написав:Можно и дебетку подвязать к ГПей? И также прийдёт бонус в 50грн.при оплате?
Можно! Даже нужно!

К супермаркетам у Форварда Ева с Простором не относятся? Какой у них МСС?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA написав:
  anis написав:
_PORT_UA написав:Можно и дебетку подвязать к ГПей? И также прийдёт бонус в 50грн.при оплате?
Можно! Даже нужно!

К супермаркетам у Форварда Ева с Простором не относятся? Какой у них МСС?
Нет, они в красоте
Mcc как и в моно почти на продукты
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Ева с Простором

Це хто в Фарсі в грудні 2019 сів на КОКО в Єві 10% рубав кишмишу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:Нет, они в красоте

Дрогері
+50грн !
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