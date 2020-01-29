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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3778377937803781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:чтобы давать промо код

Нашо давать...клікаєте http://lx4.me/c/FCtDnKyY
або копіюєте в рядок браузера. :)
Сидиш на КОКОдебіт і капає супер прОцент на залишок +50 грн бонуса.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Где увидеть свою парнерку чтобы давать промо код?

Приходит смс сообщением. Но, можете давать этот промо http://lx4.me/c/keSU8NUW проверенный- рабочий!
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:18

  _PORT_UA написав:
  anis написав:
omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.
Если Мастер и есть nfc смарт можно и в акции поучаствовать!

Можно и дебетку подвязать к ГПей? И также прийдёт бонус в 50грн.при оплате?

Любая карта МС Форварда, вот официальные условия:
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

postal-crazy написав:
  proftpd66 написав:Где увидеть свою парнерку чтобы давать промо код?

Приходит смс сообщением. Но, можете давать этот промо http://lx4.me/c/keSU8NUW проверенный- рабочий!
Смысл этого спама?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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