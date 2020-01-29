Нашо давать...клікаєте
або копіюєте в рядок браузера.
Сидиш на КОКОдебіт і капає супер прОцент на залишок +50 грн бонуса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нашо давать...клікаєте
або копіюєте в рядок браузера.
Сидиш на КОКОдебіт і капає супер прОцент на залишок +50 грн бонуса.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приходит смс сообщением. Но, можете давать этот промо
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:18
Любая карта МС Форварда, вот официальные условия:
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Смысл этого спама?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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