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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3779378037813782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:18

  _PORT_UA написав:
  anis написав:
omb написав:Я дебетку вообще в ящик положил, толку нею расчитываться все равно пока что нет.
Если Мастер и есть nfc смарт можно и в акции поучаствовать!

Можно и дебетку подвязать к ГПей? И также прийдёт бонус в 50грн.при оплате?

Любая карта МС Форварда, вот официальные условия:
https://www.forward-bank.com/about/acti ... _umovy.pdf
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:49

  ukrprom2014 написав:Basilio2020
У товарища который по рабочей ссылке на акцию Форварда получил карту, случай был.
Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард.
Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой!
Ну а че, на ней же debit написано!
Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К.
Вроде пока 48% годовых не насчитали.
Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет :)

Выставят после рд, если загасил в тот же день, то 48% годовых за один день
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Нашо давать...клікаєте <...>
або копіюєте в рядок браузера. :)
Ви свій кешбек будите свій переводити?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:12

А кто-то пробовал сам на свою рефералку открывать новые карты? Двойные выплаты дают ? :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:37

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нашо давать...клікаєте <...>
або копіюєте в рядок браузера. :)
Ви свій кешбек будите свій переводити?

Кидайте номер карти. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Праздник жизни закончился - ставки по депозитам срезали. Годовой теперь 15.25
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:21

chajnik1

Коко дебит будут срезать? Нету инфы? 15% и снятие в любом банкомате 0%, и КБ 3-7%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:28

proftpd66
Коко дебит будут срезать? Нету инфы?
Пока на сайте банка такой информации нет.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:31

  chajnik1 написав:Праздник жизни закончился - ставки по депозитам срезали. Годовой теперь 15.25

В ІБ на півроку світить максимальна ставка 15,75%. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:33

Рroftpd66, накаркаєте. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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