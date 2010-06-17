ukrprom2014 написав:Basilio2020 У товарища который по рабочей ссылке на акцию Форварда получил карту, случай был. Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард. Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой! Ну а че, на ней же debit написано! Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К. Вроде пока 48% годовых не насчитали. Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет
Выставят после рд, если загасил в тот же день, то 48% годовых за один день
Квесторе_поверніться написав:Нашо давать...клікаєте <...> або копіюєте в рядок браузера.
Ви свій кешбек будите свій переводити?
Кидайте номер карти.
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chajnik1 написав:Праздник жизни закончился - ставки по депозитам срезали. Годовой теперь 15.25
В ІБ на півроку світить максимальна ставка 15,75%.
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