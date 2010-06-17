ukrprom2014 написав:

У товарища который пополучил карту, случай был.Открыл и кредитку (лимит налили 10К) и дебитку, на дебитку накидал 50К своих под 15% годовых. Вчера понадобились деньги, ну он пошел к банкомату и снимает по 1 тыс. После 10 тыс. - отлуп, недостаточно средств. Он мне звонит, что такое, ну типа у меня там 50 тыс. - дерьмо твой Форвард.Оказалось что снимал он не с КОКО-дебетки, а с КОКО-желтой!Ну а че, на ней же debit написано!Я посоветовал ему тут же с приложения загасить те 10К.Вроде пока 48% годовых не насчитали.Так что если такой косяк у кого-то выйдет - имейте ввиду, гасите день в день и ничего вам небудет