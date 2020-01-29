Що таке півроку - сльози.В ІБ на півроку світить максимальна ставка 15,75%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:34
Квесторе_поверніться
Що таке півроку - сльози.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35
Караул...Пенсійного депо немає.
Як Фарс буде дивитись в очі дорогим пенсіонерам?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52
ліміти
Хто підкаже скільки Форвард дає на вихід через його онлайн додаток на карту іншого банку? Добовий ліміт на карту чи акаунт? Навіть 50 не пускає, вже й ліміти піднімав вище.. Дякую.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Такой же вопрос интересует. Какие у фарсика лимиты на вывод по Р2Р и СЭПу, застревают ли платежи?
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:15
P2P (карта Депозитка) - 50к за добу (на вихід, сторонніми сервісами).
СЕП - без обмежень, але краще більше 150к не слати (банк-приймальник закине на ФІНМОН). Платежі ходять без проблем.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:27
СЕПом ніззя?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
а то за сьогодні-завтра кешбек ще нараховують за цей місяць?
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:49
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ага...треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: ramaz, sauvignon, v2k, vitaliy_berdinskikh, Квесторе_поверніться, Вкладник-21 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|