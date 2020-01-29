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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3779378037813782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:34

Квесторе_поверніться
В ІБ на півроку світить максимальна ставка 15,75%
Що таке півроку - сльози.
chajnik1
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Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35

Караул...Пенсійного депо немає. :(
Як Фарс буде дивитись в очі дорогим пенсіонерам?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:в очі дорогим

Очі у Сірка позичить і буде дивитися поки не повилазе :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52

ліміти

Хто підкаже скільки Форвард дає на вихід через його онлайн додаток на карту іншого банку? Добовий ліміт на карту чи акаунт? Навіть 50 не пускає, вже й ліміти піднімав вище.. Дякую.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Такой же вопрос интересует. Какие у фарсика лимиты на вывод по Р2Р и СЭПу, застревают ли платежи?
escobar
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Повідомлень: 341
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:15

  escobar написав:Такой же вопрос интересует. Какие у фарсика лимиты на вывод по Р2Р и СЭПу, застревают ли платежи?


P2P (карта Депозитка) - 50к за добу (на вихід, сторонніми сервісами).
СЕП - без обмежень, але краще більше 150к не слати (банк-приймальник закине на ФІНМОН). Платежі ходять без проблем.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:27

  Viz написав:Хто підкаже скільки Форвард дає на вихід через його онлайн додаток на карту іншого банку? Добовий ліміт на карту чи акаунт? Навіть 50 не пускає, вже й ліміти піднімав вище.. Дякую.

СЕПом ніззя?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

а то за сьогодні-завтра кешбек ще нараховують за цей місяць?
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:49

  balance написав:а то за сьогодні-завтра кешбек ще нараховують за цей місяць?

За сегодня должны, если не вечером будет операция. За завтра самому интересно - схожу завтра в кафе на обед и 10 февраля проверю :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:За завтра самому интересно - схожу завтра в кафе на обед и 10 февраля проверю

Ага...треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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