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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:27
Коко дебит - 40 грн зачислилось без покупки. А только за пополнение. Ни одной покупки не делал еще.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:33
А не 40.25?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39
Квесторе_поверніться
так
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Після впровадження нового інтернет-банкінгу в Форварді маю суттєві незручності з його використанням - примушений гратися з масштабом. Тільки за умов його змінення вдається отримати доступ до всього зображення.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:04
Proftpd66, отже ще краще ніж би мало бути.
Не встигли витратитись а бонус вже капнув.
А для чого в основному КОКОдебіт будете юзати...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:08
Квесторе_поверніться
овернайт депо.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:11
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:21
Тіко ж не забувайте, що стороннім р2р (Монькою наприклад) випускає лише по 14999 грн непідйомних...
Тутешній р2р ще не тестив через небажано швидке списання з рахунку.
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 30 січ, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дякую адмінам цієї гілки, що почали чистити рекламу рефералок. Мало Неповернутим Квесторам, що рефералки є в підписі, так ще майже в кожному посту пишеться тупа реклама. Часом аж форуми банків не хочеться читати.
P.S. Хто підтримує, плюсуйте, давайте разом донесемо адмінам про тупізм реклами рефералок.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:27
Стукати почали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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