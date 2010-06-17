RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3781378237833784>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:27

Коко дебит - 40 грн зачислилось без покупки. А только за пополнение. Ни одной покупки не делал еще.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 22.12.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:33

  proftpd66 написав:Коко дебит - 40 грн зачислилось без покупки. А только за пополнение. Ни одной покупки не делал еще.

А не 40.25?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31999
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39

Квесторе_поверніться

так
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 22.12.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Після впровадження нового інтернет-банкінгу в Форварді маю суттєві незручності з його використанням - примушений гратися з масштабом. Тільки за умов його змінення вдається отримати доступ до всього зображення.
VASH
 
Повідомлень: 439
З нами з: 26.10.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:04

Proftpd66, отже ще краще ніж би мало бути.
Не встигли витратитись а бонус вже капнув.
А для чого в основному КОКОдебіт будете юзати...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31999
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:08

Квесторе_поверніться

овернайт депо.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 22.12.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:11

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

овернайт депо.

Ок. Зрозумів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31999
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:21

  jay2004 написав:
  escobar написав:Такой же вопрос интересует. Какие у фарсика лимиты на вывод по Р2Р и СЭПу, застревают ли платежи?


P2P (карта Депозитка) - 50к за добу (на вихід, сторонніми сервісами).
СЕП - без обмежень, але краще більше 150к не слати (банк-приймальник закине на ФІНМОН). Платежі ходять без проблем.

Тіко ж не забувайте, що стороннім р2р (Монькою наприклад) випускає лише по 14999 грн непідйомних...

Тутешній р2р ще не тестив через небажано швидке списання з рахунку.
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 30 січ, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дякую адмінам цієї гілки, що почали чистити рекламу рефералок. Мало Неповернутим Квесторам, що рефералки є в підписі, так ще майже в кожному посту пишеться тупа реклама. Часом аж форуми банків не хочеться читати.

P.S. Хто підтримує, плюсуйте, давайте разом донесемо адмінам про тупізм реклами рефералок.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:27

  jay2004 написав:Дякую адмінам цієї гілки, що почали чистити рекламу рефералок. Мало Неповернутим Квесторам, що рефералки є в підписі, так ще майже в кожному посту пишеться тупа реклама. Часом аж форуми банків не хочеться читати.

P.S. Хто підтримує, плюсуйте, давайте разом донесемо адмінам про тупізм реклами рефералок.

Стукати почали? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31999
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3781378237833784>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Google Feedfetcher, sens, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 82, 83, 84
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
833 110035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 17:32
anikola13
Идея Банк 1 ... 1728, 1729, 1730
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17293 2437342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 17:29
Vorlon
Місто Банк 1 ... 64, 65, 66
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
657 131807
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 16:48
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17294)
30.01.2020 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.