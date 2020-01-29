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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:32
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Дякую адмінам цієї гілки, що почали чистити рекламу рефералок. Мало Неповернутим Квесторам, що рефералки є в підписі, так ще майже в кожному посту пишеться тупа реклама. Часом аж форуми банків не хочеться читати.
P.S. Хто підтримує, плюсуйте, давайте разом донесемо адмінам про тупізм реклами рефералок.
Стукати почали?
Ні, просто благаю адмінів, бо вже ригать хочеться від Вашої тупої реклами. Я приходжу на форум, щоб черпати цінну інфу, а не спостерігати рекламу Ваших рефералок через один пост.
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jay2004
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:40
Flamingo, не зрозумів гумору.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:42
Квесторе_поверніться написав:Flamingo
, не зрозумів гумору.
Respect yourself! Change your mind!
Respect yourself! Don't be blind!
And you will see the light
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Flamingo
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:47
jay2004 написав:
щоб черпати цінну інфу
Є чарівна кнопка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:54
Коллеги подскажите, п2п перевод с карты КОКО дебит с сайта Форварда на карту зеленая Абанка, комиссия будет, спс.
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тарасов
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:59
тарасов написав:
Коллеги подскажите, п2п перевод с карты КОКО дебит с сайта Форварда на карту зеленая Абанка, комиссия будет, спс.
З ІБ Фарса не буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:00
Квесторе_поверніться
ок
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тарасов
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:02
Viz написав:
Хто підкаже скільки Форвард дає на вихід через його онлайн додаток на карту іншого банку? Добовий ліміт на карту чи акаунт? Навіть 50 не пускає, вже й ліміти піднімав вище.. Дякую.
За один раз не более 14999, больше 5 раз за день не пробовал
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:11
Stringer написав:
За один раз не более 14999, больше 5 раз за день не пробовал
Де тут ліміт 50к?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Чет 30 січ, 2020 18:43
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