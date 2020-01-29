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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3782378337843785>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:32

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Дякую адмінам цієї гілки, що почали чистити рекламу рефералок. Мало Неповернутим Квесторам, що рефералки є в підписі, так ще майже в кожному посту пишеться тупа реклама. Часом аж форуми банків не хочеться читати.

P.S. Хто підтримує, плюсуйте, давайте разом донесемо адмінам про тупізм реклами рефералок.

Стукати почали? :)


Ні, просто благаю адмінів, бо вже ригать хочеться від Вашої тупої реклами. Я приходжу на форум, щоб черпати цінну інфу, а не спостерігати рекламу Ваших рефералок через один пост.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38

  Квесторе_поверніться написав:Стукати почали? :)

Не - замахались читать ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:40

Flamingo, не зрозумів гумору.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:42

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, не зрозумів гумору.

Respect yourself! Change your mind!
Respect yourself! Don't be blind!
And you will see the light
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:щоб черпати цінну інфу

Є чарівна кнопка. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги подскажите, п2п перевод с карты КОКО дебит с сайта Форварда на карту зеленая Абанка, комиссия будет, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:59

  тарасов написав:Коллеги подскажите, п2п перевод с карты КОКО дебит с сайта Форварда на карту зеленая Абанка, комиссия будет, спс.

З ІБ Фарса не буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:00

Квесторе_поверніться
ок
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:02

  Viz написав:Хто підкаже скільки Форвард дає на вихід через його онлайн додаток на карту іншого банку? Добовий ліміт на карту чи акаунт? Навіть 50 не пускає, вже й ліміти піднімав вище.. Дякую.

За один раз не более 14999, больше 5 раз за день не пробовал
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:За один раз не более 14999, больше 5 раз за день не пробовал

Де тут ліміт 50к?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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