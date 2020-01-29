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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3782378337843785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:За один раз не более 14999, больше 5 раз за день не пробовал

Де тут ліміт 50к?

где тут лимит 50к?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:14

Stringer, хтось писав що більше 50К не пущає з карти за добу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:16

  Квесторе_поверніться написав:Stringer, хтось писав що більше 50К не пущає з карти за добу.

Кто писал? и с чего вы это взяли, что не больше 50 за день?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:18

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, хтось писав що більше 50К не пущає з карти за добу.

Кто писал? и с чего вы это взяли, что не больше 50 за день?


это писали что с 2008 года что по нынешнее время.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:20

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, хтось писав що більше 50К не пущає з карти за добу.

Кто писал? и с чего вы это взяли, что не больше 50 за день?


это писали что с 2008 года что по нынешнее время.

Значит у моих шести учёток особенные условия в банке форвард :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:27

  balance написав:а то за сьогодні-завтра кешбек ще нараховують за цей місяць?

На практиці ще не пробував, але в правилах нарахування є така фраза:

    Безготівкова операція-операція з розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.


Тут прослідковується логіка, чому кешбек виплачують 8-го числа. Робиш операцію 31-го, потім вона має провестися по рахунку не пізніше 7 днів, ну а вже на 8-ий виплачують кешбек по всім проведеним операціям, але при цьому рахують по даті покупки, а не проводки.
apostol
 
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