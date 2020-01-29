Stringer, хтось писав що більше 50К не пущає з карти за добу.
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Квесторе_поверніться написав:Stringer, хтось писав що більше 50К не пущає з карти за добу.
Кто писал? и с чего вы это взяли, что не больше 50 за день?
это писали что с 2008 года что по нынешнее время.
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balance написав:а то за сьогодні-завтра кешбек ще нараховують за цей місяць?
На практиці ще не пробував, але в правилах нарахування є така фраза:
Безготівкова операція-операція з розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.
Тут прослідковується логіка, чому кешбек виплачують 8-го числа. Робиш операцію 31-го, потім вона має провестися по рахунку не пізніше 7 днів, ну а вже на 8-ий виплачують кешбек по всім проведеним операціям, але при цьому рахують по даті покупки, а не проводки.