Важливо чи з однієї і тієї самої.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:26
еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:41
Депозитка
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:02
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
100 грн за первый депозит в Универсал банке https://ubank.page.link/3QAF до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:07
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:09
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:10
був при менше 146
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
100 грн за первый депозит в Универсал банке https://ubank.page.link/3QAF до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:28
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
100 грн за первый депозит в Универсал банке https://ubank.page.link/3QAF до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
а когда тут зарплата по коко?
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