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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3783378437853786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:c какой карты?

Важливо чи з однієї і тієї самої.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:26

еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:41

  J написав:
  Stringer написав:
  J написав:у вас проходило 5 раз по 14999 ?

Да, и неоднократно

c какой карты?

Депозитка
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:02

  Stringer написав:Депозитка

мастеркард ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
100 грн за первый депозит в Универсал банке https://ubank.page.link/3QAF до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:07

  J написав:
  Stringer написав:Депозитка

мастеркард ?

MC
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:09

  proftpd66 написав:еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?

БУВ при менше 149.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?

БУВ при менше 149.

був при менше 146
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
100 грн за первый депозит в Универсал банке https://ubank.page.link/3QAF до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:був при менше 146

Не прогнали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:28

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:був при менше 146

Не прогнали?

ні
я не свинячив
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
100 грн за первый депозит в Универсал банке https://ubank.page.link/3QAF до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

а когда тут зарплата по коко?
Hack-Stock
 
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