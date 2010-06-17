Скорее всего завтра. В декабре капнуло 28го
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56
Мои рефералки:
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59
постійно.
як виглядає?
дзвінок із проханням принести документи, щоб провести операцію.
приносиш, сканують, відправляють кудись (в фінмон кабіну? ), чекаєш на рішення.
якщо все чисто - пофінмонять і все.
із негативу - кожного разу приносиш доки (не важно що їх сканували пару тижнів тому!!!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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