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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3784378537863787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56

  Hack-Stock написав:а когда тут зарплата по коко?

Скорее всего завтра. В декабре капнуло 28го
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59

  proftpd66 написав:еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?


постійно.
як виглядає?
дзвінок із проханням принести документи, щоб провести операцію.
приносиш, сканують, відправляють кудись (в фінмон кабіну? :) ), чекаєш на рішення.
якщо все чисто - пофінмонять і все.

із негативу - кожного разу приносиш доки (не важно що їх сканували пару тижнів тому!!!)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:щоб провести операцію

Список операцій в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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