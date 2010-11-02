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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3784378537863787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56

  Hack-Stock написав:а когда тут зарплата по коко?

Скорее всего завтра. В декабре капнуло 28го
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59

  proftpd66 написав:еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?


постійно.
як виглядає?
дзвінок із проханням принести документи, щоб провести операцію.
приносиш, сканують, відправляють кудись (в фінмон кабіну? :) ), чекаєш на рішення.
якщо все чисто - пофінмонять і все.

із негативу - кожного разу приносиш доки (не важно що їх сканували пару тижнів тому!!!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:щоб провести операцію

Список операцій в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:13

Кэшбек календарь на февраль

Когда появится кэшбек-календарь на февраль? Обычно он когда появляется?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Water написав:Когда появится кэшбек-календарь на февраль? Обычно он когда появляется?

На январь появился примерно 2 января.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:36

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?


постійно.
як виглядає?
дзвінок із проханням принести документи, щоб провести операцію.
приносиш, сканують, відправляють кудись (в фінмон кабіну? :) ), чекаєш на рішення.
якщо все чисто - пофінмонять і все.

із негативу - кожного разу приносиш доки (не важно що їх сканували пару тижнів тому!!!)


Вы вносили через кассы или через карты ? Я внес очень крупную сумму пока не звонили , уже прошло время


Если белки не фин могут, то можно у них разместить от 200к, можно 201к под 15% или 14%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:39

  ingtrans написав:
  Water написав:Когда появится кэшбек-календарь на февраль? Обычно он когда появляется?

На январь появился примерно 2 января.

Т.е. минимум 1,2 февраля непонятно за что будет кешбек.
Банку это нужно учесть, у той-же Альфы категории известны 1 числа с утра, за Моно вообще молчу.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Water написав:Банку это нужно учесть, у той-же Альфы категории известны 1 числа с утра, за Моно вообще молчу.

Понимаете, каждый из банков хотел чтобы их картами оплачивали не только кэшбечные категории а ВСЕ! Прямой выгоды от того что что-то платится с кэшбеком 3% и выше для банка нет никакой (по большинству теминалов интерчендж всего 2%). Поэтому от того что Вы пару дней не поплатите чисто кэшбечные категории - банк ну никак не пострадает. Поэтому мне кажется не объявляя кэшбечные категории "вовремя" банк руководствуется такими предположениями: "А вдруг найдется такой клиент, что будет в эти дни "пробовать" угадать кэшбечные категории". Для свинов оно то понятно что это все из разряда "це ХВантастика синку", но банк то может помечтать :roll:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

proftpd66 написав:Коко дебит - 40 грн зачислилось без покупки. А только за пополнение. Ни одной покупки не делал еще.
Все верно, это с кредит нудно ждать проводку первой покупки.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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