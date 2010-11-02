Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:49

Water написав: Банку это нужно учесть, у той-же Альфы категории известны 1 числа с утра, за Моно вообще молчу. Банку это нужно учесть, у той-же Альфы категории известны 1 числа с утра, за Моно вообще молчу.

Понимаете, каждый из банков хотел чтобы их картами оплачивали не только кэшбечные категории а ВСЕ! Прямой выгоды от того что что-то платится с кэшбеком 3% и выше для банка нет никакой (по большинству теминалов интерчендж всего 2%). Поэтому от того что Вы пару дней не поплатите чисто кэшбечные категории - банк ну никак не пострадает. Поэтому мне кажется не объявляя кэшбечные категории "вовремя" банк руководствуется такими предположениями: "А вдруг найдется такой клиент, что будет в эти дни "пробовать" угадать кэшбечные категории". Для свинов оно то понятно что это все из разряда "це ХВантастика синку", но банк то может помечтать