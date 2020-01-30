Скорее всего завтра. В декабре капнуло 28го
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:56
Мои рефералки:
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59
постійно.
як виглядає?
дзвінок із проханням принести документи, щоб провести операцію.
приносиш, сканують, відправляють кудись (в фінмон кабіну? ), чекаєш на рішення.
якщо все чисто - пофінмонять і все.
із негативу - кожного разу приносиш доки (не важно що їх сканували пару тижнів тому!!!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:13
Кэшбек календарь на февраль
Когда появится кэшбек-календарь на февраль? Обычно он когда появляется?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
На январь появился примерно 2 января.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:36
Вы вносили через кассы или через карты ? Я внес очень крупную сумму пока не звонили , уже прошло время
Если белки не фин могут, то можно у них разместить от 200к, можно 201к под 15% или 14%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:39
Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Понимаете, каждый из банков хотел чтобы их картами оплачивали не только кэшбечные категории а ВСЕ! Прямой выгоды от того что что-то платится с кэшбеком 3% и выше для банка нет никакой (по большинству теминалов интерчендж всего 2%). Поэтому от того что Вы пару дней не поплатите чисто кэшбечные категории - банк ну никак не пострадает. Поэтому мне кажется не объявляя кэшбечные категории "вовремя" банк руководствуется такими предположениями: "А вдруг найдется такой клиент, что будет в эти дни "пробовать" угадать кэшбечные категории". Для свинов оно то понятно что это все из разряда "це ХВантастика синку", но банк то может помечтать
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Все верно, это с кредит нудно ждать проводку первой покупки.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
вносив через касу на поточний
відправляю через ІБ із поточного.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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