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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:58
КОКО для виплат хтось юзає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, у всех формируется какая-то "куцая" выписка по карте, в которой невозможно понять, где проведена оплата?
По всем операциям в описании - одна и та-же фраза "521 Транзакції(Domestic) з оплати
товарів та послуг ПК МС через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від __.__.2020."
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:06
Та на фуа те добро треба? Мне при "заходе" в банку пытались ее всучить - благо я успел заметить "порно-лого". Говорю - нееее я с этим барахлом в свое время уже натpaxaлся - давайте Визу. Она мне - так КоКо-виза ж не бесплатная, а "оце ось... прости боже "простір" - да. А я ей - мне проще тыщу постоянно на Визе держать чем "дармоедов-нсмэпщиков" кормить
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