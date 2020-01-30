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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3785378637873788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:58

КОКО для виплат хтось юзає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, у всех формируется какая-то "куцая" выписка по карте, в которой невозможно понять, где проведена оплата?
По всем операциям в описании - одна и та-же фраза "521 Транзакції(Domestic) з оплати
товарів та послуг ПК МС через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від __.__.2020."
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:06

  Квесторе_поверніться написав:КОКО для виплат хтось юзає?

Та на фуа те добро треба? Мне при "заходе" в банку пытались ее всучить - благо я успел заметить "порно-лого". Говорю - нееее я с этим барахлом в свое время уже натpaxaлся - давайте Визу. Она мне - так КоКо-виза ж не бесплатная, а "оце ось... прости боже "простір" - да. А я ей - мне проще тыщу постоянно на Визе держать чем "дармоедов-нсмэпщиков" кормить :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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