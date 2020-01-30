proftpd66 написав:еще у кого-то был фин. мон. при > 149к?
постійно. як виглядає? дзвінок із проханням принести документи, щоб провести операцію. приносиш, сканують, відправляють кудись (в фінмон кабіну? ), чекаєш на рішення. якщо все чисто - пофінмонять і все.
із негативу - кожного разу приносиш доки (не важно що їх сканували пару тижнів тому!!!)
Вы вносили через кассы или через карты ? Я внес очень крупную сумму пока не звонили , уже прошло время
Если белки не фин могут, то можно у них разместить от 200к, можно 201к под 15% или 14%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Water написав:Банку это нужно учесть, у той-же Альфы категории известны 1 числа с утра, за Моно вообще молчу.
Понимаете, каждый из банков хотел чтобы их картами оплачивали не только кэшбечные категории а ВСЕ! Прямой выгоды от того что что-то платится с кэшбеком 3% и выше для банка нет никакой (по большинству теминалов интерчендж всего 2%). Поэтому от того что Вы пару дней не поплатите чисто кэшбечные категории - банк ну никак не пострадает. Поэтому мне кажется не объявляя кэшбечные категории "вовремя" банк руководствуется такими предположениями: "А вдруг найдется такой клиент, что будет в эти дни "пробовать" угадать кэшбечные категории". Для свинов оно то понятно что это все из разряда "це ХВантастика синку", но банк то может помечтать
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Подскажите, у всех формируется какая-то "куцая" выписка по карте, в которой невозможно понять, где проведена оплата? По всем операциям в описании - одна и та-же фраза "521 Транзакції(Domestic) з оплати товарів та послуг ПК МС через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від __.__.2020."
Квесторе_поверніться написав:КОКО для виплат хтось юзає?
Та на фуа те добро треба? Мне при "заходе" в банку пытались ее всучить - благо я успел заметить "порно-лого". Говорю - нееее я с этим барахлом в свое время уже натpaxaлся - давайте Визу. Она мне - так КоКо-виза ж не бесплатная, а "оце ось... прости боже "простір" - да. А я ей - мне проще тыщу постоянно на Визе держать чем "дармоедов-нсмэпщиков" кормить
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Квесторе_поверніться написав:КОКО для виплат хтось юзає?
Та на фуа те добро треба? Мне при "заходе" в банку пытались ее всучить - благо я успел заметить "порно-лого". Говорю - нееее я с этим барахлом в свое время уже натpaxaлся - давайте Визу. Она мне - так КоКо-виза ж не бесплатная, а "оце ось... прости боже "простір" - да. А я ей - мне проще тыщу постоянно на Визе держать чем "дармоедов-нсмэпщиков" кормить
Вродь и продвинутый чел, но реагировать на такие посты - чушь собачья... Это ж вопрос - для рекламы своей подписи. Для чего разводить оффтоп?
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Gost2013 написав:Подскажите, у всех формируется какая-то "куцая" выписка по карте, в которой невозможно понять, где проведена оплата? По всем операциям в описании - одна и та-же фраза "521 Транзакції(Domestic) з оплати товарів та послуг ПК МС через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від __.__.2020."
В ежемесячной выписке, которая приходит на мейл на следующий день от числа заключения договора, есть эти данные **32 UA KHARKOV APEKAOOOLEDA/Списание за покупку в валюте основного счета