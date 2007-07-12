ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
А чого перший промо обрізаний якийсь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:42
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
А чого перший промо обрізаний якийсь?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:49
Тому що, вже багато хто добавив акцію від Універсал Банку, а ви ще тільки парите Форвард ... Відстаєте
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:56
то тухла акція
тільки для тих хто зміг 365 днів прожити без депозиту в Монобанку та Універсалбанку
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:05
Дякую що розтлумачили.
Кажуть що там тухлятина...який з них...перший чи другий?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:24
На місяць - поканає... А дивись - гляните сюди
Востаннє редагувалось jay2004 в П'ят 31 січ, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:26
Хватить офтопити...давайте цінну інфу про Фарс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:43
Мовчання - це золото. В багатьох випадках - це золото (цінна інфа)
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:00
Кэш бек по ко-ко кредитке
Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением? Если этот номер в другом телефоне?
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