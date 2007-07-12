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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3785378637873788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:42

ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.

А чого перший промо обрізаний якийсь? :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякували: 1624 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:49

  Квесторе_поверніться написав:ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.

А чого перший промо обрізаний якийсь? :(


Тому що, вже багато хто добавив акцію від Універсал Банку, а ви ще тільки парите Форвард :wink: ... Відстаєте :(
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:56

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.

А чого перший промо обрізаний якийсь? :(


Тому що, вже багато хто добавив акцію від Універсал Банку, а ви ще тільки парите Форвард :wink: ... Відстаєте :(

то тухла акція
тільки для тих хто зміг 365 днів прожити без депозиту в Монобанку та Універсалбанку
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:05

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.

А чого перший промо обрізаний якийсь? :(


Тому що, вже багато хто добавив акцію від Універсал Банку, а ви ще тільки парите Форвард :wink: ... Відстаєте :(

Дякую що розтлумачили.
Кажуть що там тухлятина...який з них...перший чи другий?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:24

  Квесторе_поверніться написав:перший чи другий?


На місяць - поканає... :wink: А дивись - гляните сюди :wink:
Востаннє редагувалось jay2004 в П'ят 31 січ, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:26

Хватить офтопити...давайте цінну інфу про Фарс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:43

  Квесторе_поверніться написав:Хватить офтопити...давайте цінну інфу про Фарс.


Мовчання - це золото. В багатьох випадках - це золото (цінна інфа) :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:00

Кэш бек по ко-ко кредитке

Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением? Если этот номер в другом телефоне?
_PORT_UA
 
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