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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:00
Кэш бек по ко-ко кредитке
Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением? Если этот номер в другом телефоне?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:30
А де цю виписку можна буде побачити, якщо ніякого імейла при отриманні картки не залишав? Або як підключити таку опцію, на гарячці?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Саме так працює норм.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
А коли тут приходять проценти на залишок на коко дебит?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:43
У меня была выписка по старой кредитке, по Коко стала приходить без каких-либо движений с моей стороны
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:45
За декабрь по выписке прошли 28.12.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:53
Мені не зручно, якщо так. Треба якось це обміркувати.
І ще питання. Стосовно смс інформування. Абон.плата по послузі знімається яким чином: календарно за місяць?(за січень окремо,за лютий буде окремо) чи від дати відкриття картки?(тобто якщо 24го відкрив,то 24го лютого буде списання).
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:54
Нет не обязательно. И все будет работать. Ведь вы идентифицируясь, на новом телефоне, тем самым привязываете пуши к самой "трубе" (вернее к аппке в ней установленной), а не к симке. У меня финансовая симка стоит на телефоне где нет ни единого приложения (предвосхищая вопрос - нет шапочку из фольги не ношу ). А сами приложения - на смарте, телефонный номер которого не знают банки . Тем не менее пуши на него нормально приходят и от Форварда, а также от Мони, Привата, Пумбы, А-банка, Таси (информационные), Альфы и Сиба (подтверждение платежа иногда идет через аппку).
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
А ще одне питання:Forward Online вміє самостійно підтягувати цифри з підтверджуючих смс чи це якогось дозволи не дав,та й щоразу вручну мудохаюся?!
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