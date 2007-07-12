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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3786378737883789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:00

Кэш бек по ко-ко кредитке

Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением? Если этот номер в другом телефоне?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:30

  vollena71 написав:В ежемесячной выписке, которая приходит на мейл на следующий день от числа заключения договора, есть эти данные
**32 UA KHARKOV APEKAOOOLEDA/Списание за покупку в валюте основного счета

А де цю виписку можна буде побачити, якщо ніякого імейла при отриманні картки не залишав? Або як підключити таку опцію, на гарячці?
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением?

Саме так працює норм.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

А коли тут приходять проценти на залишок на коко дебит?
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:43

  apostol написав:де цю виписку можна буде побачити, якщо ніякого імейла при отриманні картки не залишав? Або як підключити таку опцію, на гарячці?

У меня была выписка по старой кредитке, по Коко стала приходить без каких-либо движений с моей стороны
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:45

  rosstikf написав:А коли тут приходять проценти на залишок на коко дебит?

За декабрь по выписке прошли 28.12.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  _PORT_UA написав:Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением?

Саме так працює норм.

Мені не зручно, якщо так. Треба якось це обміркувати.

І ще питання. Стосовно смс інформування. Абон.плата по послузі знімається яким чином: календарно за місяць?(за січень окремо,за лютий буде окремо) чи від дати відкриття картки?(тобто якщо 24го відкрив,то 24го лютого буде списання).
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:54

  _PORT_UA написав:Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением? Если этот номер в другом телефоне?

Нет не обязательно. И все будет работать. Ведь вы идентифицируясь, на новом телефоне, тем самым привязываете пуши к самой "трубе" (вернее к аппке в ней установленной), а не к симке. У меня финансовая симка стоит на телефоне где нет ни единого приложения (предвосхищая вопрос - нет шапочку из фольги не ношу ;)). А сами приложения - на смарте, телефонный номер которого не знают банки ;). Тем не менее пуши на него нормально приходят и от Форварда, а также от Мони, Привата, Пумбы, А-банка, Таси (информационные), Альфы и Сиба (подтверждение платежа иногда идет через аппку).
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

А ще одне питання:Forward Online вміє самостійно підтягувати цифри з підтверджуючих смс чи це якогось дозволи не дав,та й щоразу вручну мудохаюся?!
t-step
 
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